Севастополь, 19 сентября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Ложное сообщение о минировании поступило в избирательную комиссию Севастополя днём 19 сентября. Об этом сообщила председатель комиссии Нина Фаустова в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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По ее словам, правоохранительные органы провели проверку помещений, избирком в настоящее время работает в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября ложные сообщения о минировании получили территориальные комиссии города Алушты и Черноморского района Крыма. Ход голосования это не нарушило.