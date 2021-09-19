Саранск, 19 сентября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Гражданина США Пола Уилана, осуждённого в России за шпионаж, никто не бил в мордовской колонии. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) по Мордовии.

Fsin.su ФСИН России

«Информация о том, что осужденного Пола Уилана якобы кто-то ударил…, не соответствует действительности и является провокацией», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Мордовии не стал рассматривать ходатайство защитников американца Уилана о его выдворении в США.

Читайте также: Суд Мордовии не стал рассматривать ходатайство о переводе Уилана в США