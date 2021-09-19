Челябинск, , 21:35 — REGNUM Статистика нарушений выше не там, где больше всего нарушают, а там, где лучше выявляют нарушения и меньше скрывают. Так челябинский политтехнолог Александр Мельников прокомментировал несколько случаев признания избирательных бюллетеней недействительными на выборах в Челябинской области.

Выборы

Scott Maxwell

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«Мы видим, что Обертас (председатель облизбиркома Сергей Обертас — ИА REGNUM) и К реально реагируют на все значимые сигналы и принимают жёсткие решения в защиту чистоты голосования», — написал Мельников на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, на нескольких избирательных участках Челябинской области во время голосования часть бюллетеней признали недействительными. В основном это касается тех, которыми голосовали на дому. Напомним, 17−19 сентября жители региона выбирали не только депутатов Госдумы, но и депутата Заксобрания по одному из округов. Также проходили местные выборы.