Весь мир, 24 января, 2009, 23:39 — ИА Регнум. Число жертв сильнейшего за последнее десятилетие урагана в странах Европы продолжает расти. По предварительным подсчетам, в Испании и на юге Франции погибли 12 человек, в том числе четверо детей.

Дети погибли в результате обрушения крыши спортивного центра близ Барселоны. На юго-западе Франции не менее миллиона домов остались без электричества, сообщает радио "Маяк".

Дороги и аэропорты закрыты. Власти пострадавших регионов обратились к жителям с просьбой не покидать свои дома.