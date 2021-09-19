Брянск, 19 сентября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. В двух районах Брянской области ураган обесточил несколько избирательных участков, сообщили 19 сентября в региональной Общественной палате.

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Непогода сказалась на работе УИК 18 сентября в Унечском и Суземском районе — из-за отключения электричества возник сбой в работах онлайн-камер. О происшествии проинформировали Центр общественного наблюдения за выборами, аварийные службы восстановили сеть в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, на двух участках, в Клетне и Новозыбкове, были аннулированы бюллетени в двух урнах, где наблюдатели зафиксировали нарушения.