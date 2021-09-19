Москва, , 21:32 — REGNUM Проявлять сдержанность попросил главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ответ на ее заявление о «заваливании» избирательных комиссий «особыми мнениями» представителей партии, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я не хочу это комментировать, но Элле Александровне надо проявлять сдержанность», — сказал Зюганов журналистам.

Он припомнил совет никогда не спорить с женщиной — всегда проиграешь.

«Я не хочу спорить с Эллой Александровной, но у нее и у Николая Булаева одна простая задача: в соответствии с законом обеспечить технологическое исполнение выборной кампании, никаких политических оценок», — подчеркнул коммунист.

Глава ЦИК Памфилова сообщила о намерении направить Зюганову обращение в связи с тем, что, по ее мнению, представители КПРФ развернули нечто похожее на информационную атаку на избирательные комиссии в регионах. Она назвала действия коммунистов провокацией и сравнила их с действиями «Штабов Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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