Тула, 19 сентября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин лидирует на выборах главы региона, первые результаты опубликовал ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По результатам обработки 0,09% протоколов за Дюмина проголосовали 85,45% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Тульской области проводились 17−19 сентября. На пост претендуют четыре человека: Владимир Исаков (КПРФ), Юрий Моисеев («Коммунисты России»), Владимир Ростовцев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), а также самовыдвиженец Алексей Дюмин.