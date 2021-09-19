На выборах губернатора Тульской области лидирует Дюмин
Тула, 19 сентября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин лидирует на выборах главы региона, первые результаты опубликовал ЦИК.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»
По результатам обработки 0,09% протоколов за Дюмина проголосовали 85,45% избирателей.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Тульской области проводились 17−19 сентября. На пост претендуют четыре человека: Владимир Исаков (КПРФ), Юрий Моисеев («Коммунисты России»), Владимир Ростовцев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), а также самовыдвиженец Алексей Дюмин.