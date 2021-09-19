Париж, , 21:28 — REGNUM Представитель российского посольства во Франции заявил о проверке информации о стрельбе гражданина РФ по людям на Елисейских полях. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы узнали об инциденте из СМИ и в настоящее время проводим проверку», — отметили в посольстве.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что сотрудники правопорядка задержали человека, обвиняемого в стрельбе по прохожим на Елисейских полях, назвав его гражданином России.

Напомним, ранее в ЦИК России заявили о всплеске негативной информации в западных СМИ, которая нарастала по мере приближения выборов в Государственную думу страны.