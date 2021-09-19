Вашингтон, 19 сентября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Два дома получили сильные повреждения, три человека пострадали в результате падения военного самолёта на жилой район города Лейк-Уорт в американском штате Техас, сообщает 19 сентября городская пожарная служба на своей странице в Twitter.

50.mchs.gov.ru На месте авиакатастрофы

Состояние здоровья пострадавших людей пока не уточняется.

Ранее сообщалось о падении военного самолёта, совершавшего тренировочный полёт.

Причины катастрофы пока не выяснены.