Санкт-Петербург, , 21:39 — REGNUM Истории про сейфпакеты-двойники на выборах в в Санкт-Петербурге являются абсолютным фейком, заявил 19 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Олег Зацепа Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Истории про дубли-сейфпакеты, про пакеты с одинаковыми номерами — стопроцентный фейк. Не было у нас, по крайней мере в Петербурге, таких историй. Применяя технологии впервые, нельзя избежать до конца ошибок. Кто-то может быть неправильно запаковал, неправильно составил акт, у кого-то закончилось место в сейфе для хранения сейфпакетов», — добавил Зацепа.

Он уточнил, что первые два дня трехдневного голосования были очень активными по количеству избирателей, решивших отдать свой голос, не дожидаясь воскресенья.

«Приходилось в полевых условиях что-то изобретать, какие-то придумки на ходу использовать. Например, стационарный ящик для голосования мог использоваться в каких-то отдельных, очень редких случаях в виде второго резервного сейфа, который находился под камерой», — пояснил спикер.

Он отметил, что были «очень редкие» истории, когда режим хранения бюллетеней в сейфпакетах нарушался, что «теоретически может вызывать сомнения относительно достоверности отражения результатов волеизъявления избирателей».

«Буквально сегодня, ТИК №42 приняла решение предписать УИК на трёх участках признать недействительными бюллетени, так как были нарушены условия их хранения. Сейфосодержащие пакеты были перемещены и некоторое время находились без видеонаблюдения. Хотя достоверно о каких-то фальсификациях неизвестно, но для нас легитимность итогов самое главное, поэтому в данном случае приходилось принимать достаточно жёсткие бескомпромиссные решения», — подытожил Зацепа.

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Вместе с тем член Горизбиркома указал, что опыт использования сейфпакетов, несмотря на их сложность и множество технологических нюансов, «в целом следует признать положительным».

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Напомним, в Петербурге произошли и другие скандальные случаи. Так на УИК №803 в Кировском районе в результате конфликта и рукоприкладства после завершения голосования бюллетени избирателей оказались беспорядочно разбросаны на полу.

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