Москва, , 21:21 — REGNUM Преодолели пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму восьмого созыва четыре или пять политических партий. Об этом 19 сентября сообщили участники online-марафона «Ночь выборов-2021. Время избранных» со ссылкой на результаты общероссийских экзитполов.

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Согласно приведённым данным первого экзитпола, у «Единой России» 45,2% голосов, у КПРФ — 21%, у ЛДПР — 8,7%, у «Справедливой России — За правду» — 7,9%. Наиболее близкой к лидерам оказалась партия «Новые люди» — 4,7%.

По результатам второго экзитпола у «Единой России» 38,5%, у КПРФ — 25%, у ЛДПР — 9,6%. На четвёртой строчке «Новый люди» — 7,9%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,7%.