Москва, , 21:13 — REGNUM Партия «Зелёная альтернатива» в рамках предвыборной кампании хорошо отличилась своей инициативностью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Вот за «Зелёную альтернативу» — молодые, действующие, занимаются уборкой, сбором мусора, интересные идеи! Я уверена, что у них большое будущее», — заявила Памфилова.

«Это очень симпатичная (партия). Я надеюсь, что они свой вклад в очищение речек, озёр, лесов, внесут», — указала она.

По итогам подсчёта 9,5% протоколов УИК, «Зелёная альтернатива» набрала 0,62% голосов.