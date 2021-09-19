Москва, 19 сентября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Партия «Зелёная альтернатива» в рамках предвыборной кампании хорошо отличилась своей инициативностью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

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"Вот за «Зелёную альтернативу» — молодые, действующие, занимаются уборкой, сбором мусора, интересные идеи! Я уверена, что у них большое будущее», — заявила Памфилова.

«Это очень симпатичная (партия). Я надеюсь, что они свой вклад в очищение речек, озёр, лесов внесут», — указала она.

По итогам подсчёта 9,5% протоколов УИК, «Зелёная альтернатива» набрала 0,62% голосов.