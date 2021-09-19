Варшава, , 21:13 — REGNUM Сотрудники Польской пограничной охраны спасли на границе с Белоруссией восьмерых нелегальных мигрантов, сообщает 19 сентября пресс-служба Пограничной стражи Польши.

Мигранты

По утверждению пресс-службы, сотрудники Пограничной стражи совместно с Пожарной стражей, Спасательной авиационной службой и полицией несколько часов осуществляли спасательную операцию на болотах реки Супрасль на границе Польши и Белоруссии.

В результате были спасены пятеро мужчин и три женщины. По предварительным данным, один из мужчин — гражданин Конго, остальные мигранты — граждане Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 19 сентября, польские и белорусские пограничники сообщили об обнаружении на границе нескольких тел погибших нелегальных мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: На белорусско-польской границе найдены тела погибших мигрантов