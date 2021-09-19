Вашингтон, 19 сентября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Композитор Говард Шор, создавший музыку к трилогии «Властелин колец» Питера Джексона, может присоединиться к проекту сериала Amazon. Об этом 19 сентября сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Властелин Колец: Братство кольца», реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Хоббиты

Источники издания сообщили, что Шор сейчас ведёт переговоры по поводу возвращения во франшизу. Если они пройдут успешно, он будет сочинять музыку к будущему масштабному шоу Amazon.

Ранее СМИ сообщили, что бюджет первого сезона «Властелина колец» обойдётся Amazon в рекордные $465 млн. Премьера шоу состоится 2 сентября 2022 года на потоковом сервисе Amazon Prime.