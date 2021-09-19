Салехард, 19 сентября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 18 сентября зафиксировали 93 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 сентября сообщает оперштаб автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 49 408 заразившихся. Выздоровели 47 632 пациента.

От COVID-19 скончались уже 668 человек. Из них смерть четверых подтвердили за последние сутки.