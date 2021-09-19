Москва, 19 сентября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. По итогам подсчёта 9% протоколов УИК «Единая Россия» набрала 38,68% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM из информационного центра ЦИК России.

Clker-Free-Vector-Images Выборы

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38,69% проголосовало за «Единую Россию», 25,17% — за КПРФ, 9,6% — за ЛДПР, 7,9% — за «Новых людей», 6,67% за партию «Справедливая Россия — За правду».

Кроме того, «Партия пенсионеров» получила 3,12%, «Коммунисты России» — 1,59%, «Зелёные» — 1,20%, «Яблоко» — 0,83%.