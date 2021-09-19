Москва, 19 сентября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в целом доволен результатами избирательной кампании, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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«Я считаю, что результаты вполне достойные», — сказал Зюганов в ходе пресс-конференции.

Выборная кампания «носит исключительно ответственный характер для всех нас», отметил коммунист.

Он напомнил, что накануне партия предупредила о нарушениях в ходе голосования.

«Увлеклись трехдневкой», — констатировал Зюганов, отметив, что такое продолжительное голосование провоцирует фальсификации.