Москва, 19 сентября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Дистанционное электронное голосование в Москве прошло с рекордной явкой. Она составила 96,5%, всего выбравшим эту форму голосования было выдано 1 943 590 электронных бюллетеней, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Photolure Голосование

Трехдневные выборы депутатов Госдумы завершились 19 сентября ровно в 20:00. За минуту до этого была остановлена регистрация участников онлайн-голосования. Избирательные комиссии на территориальных участках приступили к подсчету голосов. В Общественном штабе подсчету дистанционных голосов предшествует сборка электронного ключа — накануне выборов его разделили на семь уникальных частей и отдали специальным хранителям. Одним из них стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Система дистанционного голосования была оснащена различными защитными элементами для предотвращения утери данных при кибератаках и технических сбоях. На избирательных участках контроль за процедурой выборов осуществляли тысячи общественных наблюдателей. Однако за все три дня голосования серьезных происшествий ни в работе дистанционной системы, ни на участках зафиксировано не было.