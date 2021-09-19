Санкт-Петербург, , 21:11 — REGNUM Представители Горизбиркома Петербурга прокомментировали скандальную ситуацию на УИК №803 в Петербурге, где в результате конфликта и рукоприкладства после завершения голосования бюллетени избирателей оказались беспорядочно разбросаны на полу.

Порванный бюллетень J. Ott

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Инцидент произошел в муниципальном округе Дачное, на бульваре Новаторов, 104, в Кировском районе, где ход выборов в Госдуму и Заксобрание Петербурга в этот раз был особенно скандальным. Причины конфликта и его последствия выясняются.

«Худшее, чем может закончиться такая ситуация — признание недействительными бюллетеней, содержащихся в одном сейфпакете. В отдельных случаях ТИК (территориальные избиркомы, — прим. ред) вынуждены признавать (недействительными) за два дня итоги голосования. Нам дорог голос каждого избирателя, но легитимность итогов дороже», — сказал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа, передает корреспондент ИА REGNUM.

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