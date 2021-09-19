Черкесск, 19 сентября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии состоялось торжественное вступление в должность вновь избранного главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. В соответствии с Конституцией КЧР он принес присягу народу республики, сообщили 19 сентября в пресс-службе руководителя и правительства субъекта РФ.

Government.ru Рашид Темрезов

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В ходе своей речи Темрезов поклялся, что на посту главы республики он будет свято «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать права и верно служить многонациональному народу Карачаево-Черкесской республики, соблюдать и защищать Конституцию и законы Российской Федерации, Конституцию и законы Карачаево-Черкесской республики, стоять на страже единства и целостности Карачаево-Черкесской республики в составе Российской Федерации».

После клятвы избранному на третий срок главой республики Рашиду Темрезову были вручены символы власти — штандарт главы Карачаево-Черкесской Республики и знак главы КЧР.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Карачаево-Черкесии состоялись сегодня, 19 сентября, в рамках единого дня голосования 2021 года. За Рашида Темрезова проголосовали единогласно депутаты Народного собрания региона. Он был избран из трех кандидатур, предложенных на рассмотрение парламенту КЧР президентом РФ Владимиром Путиным.