Москва, 19 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Москва перевела значительную часть голосования в электронный формат, избежав тем самым избыточного общественного резонанса от электоральных излишеств. Об этом заявил автор телеграм-канала Scriptirum политолог Дмитрий Михайличенко. При этом он отметил, что резонанс ещё будет, только спустя несколько месяцев, когда в несистемной оппозиции всё проанализируют и подготовят свои длинные доклады.

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«Тем не менее после выборов, думаю, власти будут ещё более активно продвигать электронное голосование и прежде всего в Санкт-Петербурге и мегаполисах. Опыт Москвы, скорее всего, признают успешным.

Санкт-Петербург же без электронного голосования погряз в скандалах. Учитывая внутриэлитные конфликты и невысокий уровень общественной поддержки губернатора Беглова, неудивительно, что именно Северная столица становится лидером по числу резонансных нарушений. В том числе и тех, которые будут активно обсуждаться на Западе.

При этом главный позитив этих выборов — независимые наблюдатели, которые на этих выборах проявили себя хорошо. В моменте это работает прежде всего на КПРФ и отчасти на другие партии парламентской оппозиции, но стратегически обозначает энергию пассионарного меньшинства, которое активно сопротивляется фальсификациям.

Явных и скрытых симпатизантов у таких людей очень много — это социально одобряемая платформа, одобряемый модус гражданской активности. Тем более их, простых наблюдателей с активной гражданской позицией, пока не стигматизировали как несистемщиков, иноагентов или, например, троцкистов.

Дмитрий Михайличенко Далее на повестке встанет вопрос о легитимности выборов не только в стране, но и на Западе. Дискурс о фальсификациях есть, поэтому здесь возможны варианты».

Напомним, 17−19 сентября в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях было организовано дистанционное электронное голосование. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, выступая в информационном центре ЦИК России 19 сентября, заявил, что кибератаки не повлияли на результаты выборов в Госдуму.

«У нас проблем практически не было, те DDoS-атаки, которые были, значимого эффекта не оказали. Хотя, в общем, конечно, тренировали нас ежедневно», — заявил Шадаев.

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