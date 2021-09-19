Кабул, 19 сентября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Не менее трёх человек погибли и пострадали в результате взрыва, произошедшего в одном из районов афганской провинции Нангархар, сообщает 19 сентября телеканал TOLO News.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Взрыв прогремел в районе Шерзад. На данный момент известно о гибели ребёнка и ранении ещё двоих человек.

По утверждению телеканала, была взорвана автомашина, принадлежащая сторонникам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

О своей ответственности за этот взрыв пока никто не заявил.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в административном центре Нангархара, городе Джелалабад, был взорван заминированный автомобиль. Погибли три человека, ещё 18 пострадали.