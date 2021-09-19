Пенза, 19 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 235 человек, накануне заболели 238 жителей. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 19 сентября в регионе всего зарегистрировали 67 934 заражения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за все время 56 758 жителей, в том числе за сутки — 102 человека. Скончались с начала наблюдения 2483 ковид-пациента, из них за последние 24 часа — 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе в дни выборов, с 17 по 19 сентября, на некоторых избирательных участках можно было привиться от COVID-19. При этом пункты вакцинации, развернутые в торговых центрах «Коллаж», «Весна» и «САНиМАРТ» в эти дни не функционировали.

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