Вашингтон, 19 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что обострение в противоречиях между США и Китаем опасно для мира. Об этом сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Я считаю, что складывающаяся ситуация, когда мы движемся к двум полностью конфронтационным странам, опасна для мира», — отметил Генсек ООН в интервью телеканалу.

Гуттереш также призвал Пекин и Вашингтон избегать таких конфликтов, которые могут привести к новой холодной войне, которая будет значительно опаснее первой.

«Я считаю, что нам надо избежать новой холодной войны, потому что старая холодная война была проще в управлении. Сейчас всё сложнее», — резюмировал Гуттереш.

Среди рисков Генеральный секретарь отметил «раздвоение» мировой экономики, а также появление «конфликтующих» военных доктрин.