Грозный, , 21:21 — REGNUM В Чечне выборы, состоявшиеся с 17 по 19 сентября, прошли при высокой активности избирателей. За два часа до закрытия избирательных участков явка в республике превышала 93%.

Выборы

«Явка избирателей на выборах в Чечне на 18:00 составила 93,37%. В голосовании приняли участие 723 862 человека из общего числа включенных в списки избирателей» , — сообщили в информационном центре центризбиркома.

Согласно этим данным и сведениям с сайта Центризбиркома Российской Федерации, жители Чечни на прошедших выборах продемонстрировали самую высокую гражданскую сознательность среди граждан всех субъектов РФ.

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Напомним, в Чечне с 17 по 19 сентября состоялись трехдневные выборы в рамках единого дня голосования 2021 года. На них был избран глава Чечни, а также депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва и депутаты парламента республики пятого созыва. Предварительные итоги выборов станут известны уже 20 сентября.