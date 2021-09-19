Москва, , 20:51 — REGNUM В Москве приняли участие в голосовании на выборах в Государственную думу восьмого созыва 48% избирателей. Такие данные 19 сентября опубликовал online-марафон «Ночь выборов-2021. Время избранных». Организаторы мероприятия не уточнили, являются ли результаты итоговыми или предварительными.

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Согласно сводной таблице явки в регионах России, по явке избирателей лидирует Чечня — 91%. В Татарии явка составила 85%, в Кабардино-Балкарии — 82%.

Наименьшая явка в Санкт-Петербурге и Новосибирской области — 35%. В Московской области сделали свой выбор 46% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, итоговая явка «электронных» избирателей в Москве составила 96,5%.