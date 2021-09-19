Оренбург, 19 сентября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области 18 сентября было выявлено 338 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 73 564 носителя коронавируса. Выздоровели 61 874 гражданина.

Госпитализированными с COVID-19 являются 2490 человек. А 1784 скончались от ковида за весь период пандемии.