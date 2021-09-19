Казань, 19 сентября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 19 сентября зарегистрировали 26 432 случая инфицирования коронавирусом, из них 58 — за прошедшие сутки. Данные об этом приводит общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 22 912 ковид-пациентов, скончались 716 носителей вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября временно приостановили работу пункты вакцинации, развернутые около станций метро в Казани. По заявлению мэрии, связано это с похолоданием.

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