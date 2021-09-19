Санкт-Петербург, 19 сентября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. В ходе третьего, заключительного дня голосования в Санкт-Петербурге явка на выборах в Государственную думу России на 18:00 мск 19 сентября составила 33,6%, а на выборах в Законодательное собрание города — 31,5%.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательный бюллетень

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Об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Не сказать, что очень большая, но стандартная», — отметил Кузьмин. Окончательные цифры явки станут известны позже.

Напомним, голосование завершилось в 20 часов по московскому времени, начался подсчет голосов.