Техас, США, 19 сентября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. В американском штате Техас потерпел крушение учебно-тренировочный военный самолёт. Об этом 19 сентября сообщила пожарно-спасательная служба на странице в соцсети Twitter.

(сс) Raymond Wambsgans Полиция

По последним данным, ЧП произошло в городе Лейк Уорт.

«Два дома сильно повреждены, — говорится в сообщении. — Помощь оказывается двум-трём пациентам».

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября в Бразилии упал и взорвался двухмоторный самолет.