Саратов, 19 сентября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали еще 279 случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 95 пациентов. Об этом 19 сентября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 125 пациентов, с признаками ОРВИ — 150 человек, у четверых — бессимптомное течение заболевания. Всего подтверждено 85 538 заражений. Выздоровел с начала наблюдения 78 201 человек. Скончался 2701 ковид-пациент, в том числе за сутки — 20 человек.

В Саратове зарегистрировали наибольшее число заболевших за минувший день — 115 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 115 человек, 31 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в связи с сохранением напряженной эпидемиологической обстановки и на основании предписания главного санитарного врача с 19 сентября по 2 октября продлены ограничительные мероприятия.

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