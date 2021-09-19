Сыктывкар, 19 сентября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. В Коми явка на избирательные участки к 18:00 составила 36,73%. В числе проголосовавших — 236,5 тысяч жителей республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме республики.

Embassybel.ru На избирательном участке

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По данным избиркома, максимальная явка зафиксирована на территории Усть-Вымской избирательной комиссии — более 46%. Аутсайдер голосования — Воркутинская ИК с результатом 25,03%.

Как сообщало ИА REGNUM, общая явка по России на думских выборах к 18:00 составила 45,15%.