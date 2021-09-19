Владикавказ, , 21:21 — REGNUM В Северной Осетии состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного 19 сентября главой республики Сергея Меняйло. Новый глава субъекта РФ принес присягу народу Северной Осетии.

Сергей Меняйло Иван Шилов © ИА REGNUM

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В инаугурации приняли участие представители органов власти республики, в том числе председатель парламента РСО-Алания Алексей Мачнев, председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, сенаторы от республики Таймураз Мамсуров и Арсен Фадзаев, депутаты Госдумы РФ, гости из субъектов Северо-Кавказского региона — глава правительства Чечни Муслим Хучиев, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Меняйло был избран главой Северной Осетии сегодня, 19 сентября, в ходе 49-го заседания республиканского парламента. Его кандидатуру предложил на рассмотрение депутатов законодательного собрания Северной Осетии президент РФ Владимир Путин.