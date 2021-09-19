Москва, 19 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. В Москве 96,5% избирателей, зарегистрированных в системе дистанционного электронного голосования, сделали свой выбор. Об этом 19 сентября сообщает сайт по наблюдению за онлайн-голосованием.

Управление Росреестра по Приморскому краю Онлайн-услуги

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По итогам трёхдневного голосования, свои голоса удалённо на выборах в Государственную думу отдали 1,94 млн человек, что составляет 96,5% от числа зарегистрированных пользователей. При этом явка на дополнительных выборах в Московскую городскую думу оказалась немного ниже — 96,3%. Там проголосовали 75 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании более 2 млн человек. В 20:00 завершились выборы в столице.