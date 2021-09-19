Севастополь, , 20:33 — REGNUM Около 90% жителей Севастополя, зарегистрировавшихся для дистанционного электронного голосования, приняли участие в выборах на 20:00 19 сентября, об этом свидетельствуют данные портала дистанционного голосования.

Электронное голосование Minsvyaz.ru

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Всего для участия в выборах дистанционно в Севастополе зарегистрировались 20 772 жителя города. Выдано 18,7 тыс. бюллетеней, или 90,38% от общего числа зарегистрированных избирателей. Принято 18,6 тыс. бюллетень, или 89,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах депутатов Госдумы РФ проходило 17, 18 и 19 сентября. В том числе в семи регионах, в числе которых был и Севастополь, была возможность проголосовать электронно.