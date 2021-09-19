Архангельск, 19 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Явка на выборах в Архангельской области к 18:00 составила 38,9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Голосование

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В настоящее время в УИК идет подсчет голосов. Серьезных нарушений в ходе голосования не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Архангельской области были открыты 832 избирательных участка. На 314 из них установлено оборудование, которое позволяет вести прямую видеотрансляцию в центр общественного наблюдения. Оставшиеся 518 участков оборудованы видеорегистраторами.