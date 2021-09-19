Москва, 19 сентября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Центральной избирательной комиссии России заявили о резком всплеске негативной информации о стране в иностранной прессе во время выборов в Госдуму РФ. Об этом сообщает информационный центр ЦИК.

Выборы

«Что мы отмечали в ходе всех дней голосования — 17, 18 и 19 сентября. Увеличился поток негативной информации в иностранных массмедиа, который ретранслировался в соцсетях, телеграм-каналах в первую очередь», — отметил член ЦИК Игорь Борисов.

По словам Борисова, негативные публикации нарастали по мере приближения выборов, они публиковались в западной прессе и переводились на русский язык.