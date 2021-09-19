Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. В сеть выложили новый трейлер кинокомикса «Веном 2». Ролик был опубликован 19 сентября на официальной twitter-странице проекта.

Цитата из к/ф «Веном». Реж. Рубен Флейшер. 2018. США Мутант

Создатели картины сообщили зрителям, что в сиквеле «Венома» «вселенная расширяется», вследствие чего поклонники увидят в картине «нечто большее». К сожалению, авторы фильма пока не объяснили, как именно всё это будет отражено в сюжете, однако им удалось заинтриговать многих поклонников кинокомиксов на фоне того, что, как заявил режиссёр Энди Серкис, Веном в конечном итоге встретится с Человеком-пауком.

https://twitter.com/VenomMovie/status/1439344926072795136

Ранее Энди Серкис объяснил, почему хронометраж второй части «Венома» составит лишь 90 минут. Режиссёр сказал, что создатели фильма всегда хотели сделать его более интенсивным, и что им удалось найти баланс в вопросе соотношения сюжета и длительности картины.