Киев, 19 сентября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Белоцерковском районе Киевской области Украины автомобиль совершил столкновение с деревом. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 18 сентября вблизи с. Дрозды. По последним данным, в результате аварии погибли три человека, еще один пострадал.

«Автомобиль Chery Amullet совершил столкновение с деревом, в результате чего погибли три человека», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты выясняют причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября возле Минска попал в ДТП певец Кай Метов, который должен был принять участие в концерте по случаю дня белорусского города Гродно.