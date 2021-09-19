Курск, 19 сентября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В Курской области 19 сентября в 20:00 завершились выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, Курской облдумы седьмого созыва и 121 муниципальная избирательная кампания, сообщает ИА REGNUM.

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В списки избирателей были включены более 900 тысяч человек. Работали 1111 избирательных участков.

По данным на 18:00, явка избирателей превысила 41%.