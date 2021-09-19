Псков, , 20:29 — REGNUM В Псковской области в 20:00 мск завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва, депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, а также на выборах местных советов в пяти муниципальных образованиях и глав двух районов. В настоящее время идет подсчет голосов на выборах всех уровней, проходивших с 17 по 19 сентября 2021 года.

Дом Советов. Псков User 699

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По данным на 18:00 мск, в Псковской области на выборах депутатов Госдумы проголосовали 218 052 человек, или 41,95% от общего числа избирателей, сообщил секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

В выборах депутатов Псковского областного Собрания приняли участие 211 450 избирателей, или 40,92% от общего числа.

«На выборах главы Куньинского района проголосовало 2596 избирателей, или 54,99%. На выборах главы Новосокольнического района — 4742 избирателей, или 43,92%», — добавили в областном избиркоме.

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