Кострома, 19 сентября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Явка на голосовании по выборам депутатов Госдумы в Костромской области на 18.00 19 сентября составила 37,17%. Об этом сообщает избирательная комиссия региона. Общее количество избирателей в области — 512 529 человек.

Наталья Диева Голосование в Костроме

Активнее всего голосовали жители Шарьинского района (явка 50,21%), Вохомского и Буйского районов — 49,48% и 46,42% соответственно. Любопытно, что меньше всего людей пришло на избирательные участки, расположенные в Шарье — 33,09%.

В общей сложности в Костромской области прошла 91 избирательная кампания. Результаты выборов станут известны утром 20 сентября после подписания итоговых протоколов.