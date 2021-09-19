Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 19 сентября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Ни один человек не пострадал в результате извержения вулкана на острове Пальма на территории Канарских островов в Испании, однако магма продолжает движение к побережью. Об этом сообщают в своём аккаунте в Twitter местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

«У вулкана пять устьев, и магма продолжает свое движение к побережью», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что извержение вулкана происходит «без причинения вреда здоровью».

Ранее авиакомпаниям рекомендовали не совершать полёты на три острова на Канарах из-за извержения вулкана.