Москва, 19 сентября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Журналисты отмечают всё повышающийся интерес к дистанционному голосованию. Связан он с тем, что люди «распробовали» такие, например, онлайн-сервисы, как Госуслуги и доставку, и поверили в них. Кроме того, пандемия коронавирусной инфекции наложила свой отпечаток и вынудила многих изменить привычные модели коммуникации, сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Свирин Игорь Не было бы счастья, да пандемия помогла

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Журналист-международник Георгий Каптелин напомнил, что в электронном формате выборы проходят третий год, поэтому давно переросли стадию эксперимента. Он также объясняет возросшее количество голосующих онлайн тем, что вырос уровень доверия к системе, и считает, что переходящих в онлайн избирателей будет становится все больше.

«Растет количество зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), и это четко показывает, что это не эксперимент. Более того, люди стали доверять ДЭГ, а учитывая не заканчивающуюся пандемию COVID-19, эта история будут расширятся», — убежден журналист.

Президент ассоциации интернет-технологов кандидат социологических наук Андрей Цепелев считает, что пока уровень доверия к электронному голосованию несколько ниже, чем к бумажному голосованию. Однако уровень приятия такой формы волеизъявления повышается.

По его мнению, на отношение населения к ДЭГ влияет общей уровень вовлеченности людей в интернет-услуги, положительный опыт получения услуг в электронном виде, онлайн-банкинг, переносятся в электоральную сферу.

«Если еще несколько лет назад люди не доверяли данные своих банковских карточек электронным сервисам, теперь ситуация кардинально изменилась. Сильно повлияла пандемия, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Люди стали активно пользоваться сервисами доставки, заказывать товары через итернет, это все позитивно сказалось на отношении к ДЭГ», — подчеркнул Цепелев.