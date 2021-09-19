Архангельск, 19 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В Архангельской области завершилось голосование. Члены УИК приступили к подсчету голосов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Подсчет бюллетеней

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По данным председателя избиркома Андрея Контиевского, выборы прошли спокойно, без существенных нарушений.

«У нас в регионе нет ни одной жалобы или заявления, которые могли бы повлиять на результаты выборов в Архангельской области», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ход выборы в регионе оценил глава СПЧ.