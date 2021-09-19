Торонто, Канада, 19 сентября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Неизвестные устроили стрельбу в Канаде. Об этом сообщает CTV News со ссылкой на данные полиции.

U.S. Department of Defense Стрельба

ЧП произошло 18 сентября в центре города Торонто. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, ещё двое получили ранения.

«Прибыв на место, они (полицейские) обнаружили троих мужчин с огнестрельными ранениями, — говорится в сообщении. — Всем им было по 20 лет».

В настоящее время ведется поиск подозреваемых. Причины происшествия также пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 6 сентября жертвами стрельбы в одном из поселений коренных жителей Канады в провинции Саскачеван в центральной части страны стали два человека.