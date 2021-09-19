Москва, 19 сентября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. В заключительный день голосования в Москве фотокорреспонденту ИА REGNUM было отказано в присутствии при подсчёте голосов на УИК № 535, расположенной по адресу: Осташковская ул., 7, корп. 6.

Алексей Колчин ИА REGNUM Подсчёт голосов

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Несмотря на удостоверение журналиста и аккредитацию, сотрудники полиции не дали пройти на избирательный участок. Основанием для недопуска стал запрет председателя избирательной комиссии в допуске корреспондента. Сотрудники полиции заявили об отсутствии заявки в ТИК.

Отметим, что корреспондент своевременно получил аккредитацию в ЦИК, которая гарантирует присутствие в течение всего периода голосования в помещениях для голосования, а также в помещениях избирательных комиссий, комиссий референдума при подсчете голосов избирателей, участников референдума, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на выборах, референдумах, голосование на которых состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года.