Тамбов, 19 сентября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области 19 сентября в 20:00 завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва, депутатов облдумы седьмого созыва и избирательные кампании в ряд органов местного самоуправления, сообщает ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

В регионе работало 894 постоянно действующих избирательных участка и несколько временных.

В списки избирателей были включены более 839 тыс. человек.

По данным на 18:00, явка избирателей превысила 56,5%.