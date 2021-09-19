Мадрид, 19 сентября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Глава правительства Испании Педро Санчес отложил запланированный ранее визит в США по причине извержения вулкана на острове Пальма. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

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«Учитывая ситуацию, сложившуюся на острове Пальма, председатель правительства отложил запланированную на сегодня поездку в Нью-Йорк и сегодня вечером отправится на Канарские острова, чтобы следить за развитием событий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно об эвакуации жителей острова Пальма из-за начавшегося извержения вулкана. Этому предшествовал ряд небольших землетрясений.